Tạm đình chỉ trung tá công an vì đánh dân gãy cổ?

Ngày 2-3, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, đã đến BV Việt Đức thăm hỏi ông Trịnh Xuân Tùng bị liệt tứ chi, gãy cổ bị nghi là do Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh. Theo Đại tá Chung, ông sẽ trực tiếp chỉ đạo việc điều tra làm rõ vụ này và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc nếu cán bộ sai phạm.

Theo đơn kêu cứu của con ông Tùng, trưa 28-2, ông Tùng thuê xe ôm đến Bến xe Giáp Bát để đi TP.HCM. Khi đến cổng bến xe, ông Tùng đã cởi mũ bảo hiểm để điện thoại, nhờ mua vé hộ. Thấy ông cởi nón, Trung tá Ninh đã đến xử phạt người lái xe ôm. Tuy nhiên, người lái xe ôm không chịu ký vào biên bản vì cho rằng không hề biết khách vừa tháo mũ. Hai bên đã cự cãi và Trung tá Ninh đã túm cổ người lái xe ôm. Thấy thế, ông Tùng đã tới gạt tay ông Ninh. Ông Ninh và ông Tùng đã giằng co, xô đẩy nhau. Ông Ninh đã cầm dùi cui đánh vào đầu, gáy ông Tùng. Ba cán bộ tự quản cùng tổ công tác đã tiếp sức đấm đạp nạn nhân. Sau đó, lực lượng chức năng đã còng tay, đưa ông Tùng về trụ sở Công an phường Thịnh Liệt vì cho rằng ông đã chống người thi hành công vụ.

Gia đình ông Tùng đã đến công an phường đề nghị cho nạn nhân đi khám bệnh vì thấy chân tay ông Tùng không cử động được nhưng không được giải quyết. Đến tối 28-2, thấy sức khỏe của ông Tùng suy yếu, công an mới đưa ông đến BV Bạch Mai, rồi chuyển lên BV Việt Đức để cấp cứu. Theo chẩn đoán, ông Tùng bị tổn thương hai đốt sống cổ gây liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp gây tắc nghẽn đường phổi. Hiện ông Tùng đã được phẫu thuật, qua cơn nguy kịch.

Theo Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, công an quận đã đình chỉ công tác ba ngày với Trung tá Ninh để làm báo cáo, tường trình. Ba cán bộ tự quản trong tổ công tác với Trung tá Ninh cũng đã bị triệu tập để xác minh, làm rõ...

Hôm nay (3-3), Đội điều tra án rõ thuộc Phòng PC45 sẽ dựng lại hiện trường vụ án.

T.TÚ