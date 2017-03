Tạm đình chỉ trưởng công an huyện liên quan vụ xiết nợ

Ngày 16-3, Thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Trong vụ đập phá, tháo gỡ tài sản của DNTN Vạn Hưng ở xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Công an tỉnh đã có những báo cáo ban đầu, tỉnh cũng đã báo cáo sự việc lên Bộ Công an. Công an tỉnh cũng đã tạm đình chỉ chức trưởng Công an huyện với Thượng tá Nguyễn Quốc Văn để chờ việc điều tra, xác định mức độ sai phạm của Thượng tá Văn và sẽ xử lý nghiêm minh.

Theo nguồn tin riêng, công an đã truy tìm được tất cả số tài sản bị chủ nợ Phạm Thị Mai và một số người khác tháo gỡ từ nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu của Vạn Hưng. Công an đang cho thẩm định số tài sản bị tháo gỡ và xác định đây là vụ cưỡng đoạt tài sản.

Việc tháo gỡ máy móc tại Vạn Hưng công khai giữa ban ngày và Vạn Hưng liên tục cầu cứu công an địa phương nhưng bị làm lơ. Ảnh: CTV

Như chúng tôi đã thông tin, trong quá trình làm ăn, Vạn Hưng có nợ bà Phạm Thị Mai khoảng 1,6 tỉ đồng. Sau đó Vạn Hưng có cam kết sau tết Nguyên đán sẽ trả, nếu thất hẹn sẽ tự gỡ máy móc mang bán để trả nợ. Giấy cam kết này được lập tại phòng làm việc của ông Nguyễn Quốc Văn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu. Sau đó, chủ nợ đã cho người đến đập tường, cho xe vào tháo gỡ máy móc của Vạn Hưng. Mặc cho Vạn Hưng kêu cứu, công an xã, huyện đã làm lơ cho bà Mai và những người khác đến tháo gỡ máy móc mang đi bán…

Trong vụ này, các chứng cứ cho thấy ông Văn đã can thiệp khá sâu vào việc giải quyết nợ nần giữa hai bên, gợi ý cho bà Mai đến gỡ máy móc để trừ nợ…

TRẦN VŨ