Tạm giam 3 nguyên công an “ăn chặn” trầm kỳ

Sáng 5-4, đại tá Nguyễn Kim Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nguyên cán bộ Công an huyện Khánh Sơn để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ba người này có liên quan đến vụ “ăn chặn” trầm kỳ của các phu trầm vào cuối tháng 9-2012.



Các bị can gồm: Vũ Anh Trung, nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường; Nguyễn Hồng Hà, nguyên đội trưởng Đội CSGT và Trần Lệ Kiên, nguyên phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp.



Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, cuối tháng 9-2012, hàng trăm người ồ ạt đổ xô vào rừng Gộp Ngà ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa tìm kiếm kỳ nam. UBND huyện đã tổ chức đội liên ngành chốt chặn những người đào trầm. Tuy nhiên ngày 26-9-2012, một số cán bộ công an trong đội liên ngành cho phép người dân vào rừng đào trầm, “ăn chia” 50/50. Sau đó, người dân đào được khoảng 1,5 kg kỳ nam, giá trị khoảng 15 tỉ đồng nhưng bị các cán bộ công an này thu giữ.



Do bức xúc nên tháng 10-2012, các ông Bùi Văn Khánh, Bùi Hữu Thảo và Thái Tùng (cùng ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn) đại diện cho những người đào trầm tố cáo hành vi “ăn chặn” trên. Khi Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc, một số cán bộ có liên quan đã nộp lại hơn 1 tỉ đồng.

Theo K.Nam (NLĐO)