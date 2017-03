Tạm giam CSGT nổ súng ở Trạm Suối Tre

Liên quan đến vụ nổ súng tại Trạm Suối Tre, VKS tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Đại úy Ngô Văn Vinh (CSGT trạm Suối Tre, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 95 Bộ luật Hình sự (bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm). Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin: Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại úy Vinh. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã công bố quyết định tước quân tịch Đại úy Vinh. Qua khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT đã thu giữ tám vỏ đạn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 22-9, sau khi nhậu ở một quán karaoke tại thị xã Long Khánh, Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (Phó Trưởng trạm Suối Tre) và Đại úy Vinh có cãi nhau. Sau đó tại phòng nghỉ của Đại úy Vinh xảy ra vụ nổ súng khiến Thiếu tá Sơn tử vong, Đại úy Vinh và Thượng úy Đoàn Thanh Phú bị thương. Khám nghiệm hiện trường ở Trạm CSGT Suối Tre, cơ quan chức năng đã thu giữ một khẩu súng K59 đã hết đạn, tám vỏ đạn, bảy đầu đạn.

TRUNG DUNG - NGUYỄN ĐỨC