Tạm giam gã cha dượng hại đời con riêng của vợ

Chiều tối 7-9, trao đổi qua điện thoại, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phi - Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết: Trưa 7-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Minh Toàn (35 tuổi, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp) để điều tra làm rõ về tội hiếp dâm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 29-8, sản phụ Nguyễn Thị D.M. (sinh năm 1997) đã sinh mổ một bé trai tại BV Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ). Đến chiều 4-9, DM đã rời khỏi BV và bỏ lại con trai. Cha ruột của DM là ông Nguyễn Văn H. đã tố cáo DM bị cha dượng là Trương Minh Toàn làm cho mang thai.

GIA TUỆ