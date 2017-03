Tạm giam hai phụ nữ tấn công trưởng phòng tiếp dân

Theo hồ sơ, ngày 6-8, trong lúc chờ nhận quyết định giải quyết khiếu kiện của UBND tỉnh, bà Phạm Thị Đẻn và bà Trần Thị Thêm (cùng ngụ huyện Vĩnh Hưng) đã nhào tới túm cổ áo và đấm vào lưng ông Huỳnh Văn Tươi (Phó Văn phòng UBND tỉnh kiêm Trưởng phòng tiếp công dân tỉnh Long An). Hành vi này đã được camera của Công an tỉnh ghi hình lại. Họ buộc ông Tươi phải chỉnh sửa một số nội dung trong quyết định giải quyết khiếu kiện theo ý muốn của mình và đòi gặp bằng được chủ tịch UBND tỉnh. Do không được đáp ứng nên họ đã thực hiện hành vi phạm pháp nêu trên.

TÂM PHÚC