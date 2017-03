Tạm giam một cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu

Công an TP Hải Phòng cho biết ngoài việc bắt giam bị can Nghịnh, đơn vị này còn triệu tập một số cán bộ hải quan Hải Phòng. Theo cơ quan điều tra, ngày 28-11, tại quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra, phát hiện 170 vỏ xe ôtô mới cùng nhiều phụ tùng ôtô do Hàn Quốc sản xuất được cất giấu trong bảy xe ôtô từ Hàn Quốc vừa nhập vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng. Cơ quan công an xác định toàn bộ số hàng trên là hàng nhập lậu.

Ngày 12-12, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt khẩn cấp Lê Ngọc Hải (giám đốc Công ty TNHH JBC, trụ sở tại Hà Nội) cùng Nguyễn Thị Tuyến (giám đốc Công ty TNHH Thành Lâm, trụ sở tại Hải Phòng) để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu trên.

T.TÚ