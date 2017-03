Tạm giam một trùm cá độ bóng đá

Tài là trùm chuyên nghiệp về cá độ bóng đá, hoạt động thời gian dài tại địa phương. Tỉ lệ ăn thua mỗi trận lên tới vài chục triệu đồng.

Đêm 28-2, CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh bắt quả tang Tài đang tổ chức ghi cá cược bóng đá giải vô địch châu Âu tại nhà. Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ trên 23 triệu đồng, tám cùi ghi tên người chơi cá độ, điện thoại di động. Mở rộng điều tra, công an làm rõ thêm một cán bộ tham gia đường dây này là Nguyễn Thanh Dũng, kỹ sư cầu đường, đang thi công tuyến đường 833 huyện Tân Trụ.

A.AN