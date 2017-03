Tạm giam năm người buôn lậu dầu trên biển

Cơ quan này vừa khởi tố năm bị can để làm rõ về hành vi buôn lậu dầu trên biển và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với tổng giá trị lên trên 72 tỉ đồng. Các đối tượng bị tạm giam gồm: Trần Văn Sua, Châu Phát, Đoàn Đức Đẩu, Phan Tấn Phúc. Chỉ Lương Hoàng Nam được cho tại ngoại do đang mắc bệnh hiểm nghèo. Các bị can đều ngụ tại tỉnh Kiên Giang.

Điều tra ban đầu cho biết từ năm 2010, một người Campuchia tên Năm Phì tự đứng ra bán dầu lậu trên biển cho tàu cá của ngư dân Kiên Giang với giá rẻ hơn thị trường trong nước 2.000-5.000 đồng/lít. Biết được việc này, Đẩu và Phúc đã mua dầu của Năm Phì kiếm lời. Đến khi bại lộ, Đẩu đã trực tiếp mua dầu cho gia đình và môi giới cho người khác trị giá 38,4 tỉ đồng, còn Phúc là 34 tỉ đồng. Phát, Nam và Sua tham gia việc nhận và chuyển tiền mua dầu cho Năm Phì, mỗi lần chuyển trót lọt được Năm Phì trả công 100.000-400.000 đồng…

VĨNH SƠN