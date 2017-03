Tạm giam nguyên đội trưởng đội Thanh tra giao thông Hải Phòng

Trước đó, Thanh tra Sở GTVT đã kỷ luật hạ một bậc lương và điều chuyển ông Tuấn sang làm đội trưởng đội khác.

Theo điều tra của Công an TP Hải Phòng, trong hai năm 2011-2012, Đội 5 TTGT Hải Phòng do ông Tuấn làm đội trưởng đã làm sai lệch biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 730 trường hợp xe tải vi phạm lỗi quá tải. Tổng số tiền phạt những trường hợp vi phạm trên là 1,47 tỉ đồng đã được “biến hóa” chỉ còn 180 triệu đồng, gây thất thoát ngân sách gần 1,3 tỉ đồng. Cũng liên quan đến sai phạm này, từ năm 2013, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ nguyên đội phó Đội 5 TTGT Hải Phòng là Vũ Hoàng Tùng, Phạm Hồng Khang và Lưu Tuấn Dương.

TRỌNG PHÚ