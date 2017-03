Tạm giữ 15 kg vàng nghi nhập lậu

(PL)- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh An Giang kiểm tra một xe khách và tạm giữ 15 kg vàng 24K (tương đương khoảng 18 tỉ đồng) do nghi hàng nhập lậu từ biên giới Campuchia.

Số vàng này được Hà Văn Thiện và Trần Văn Điền (cùng ngụ thị xã Châu Đốc) giấu trong người và đi trên xe khách. Bước đầu Thiện và Điền khai số vàng trên họ được một chủ cơ sở kinh doanh vàng ở Châu Đốc nhờ mang lên TP.HCM gia công hàng nữ trang. Tuy nhiên, cả hai không có giấy tờ chứng minh cho nguồn gốc hàng hóa này. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ. VĨNH SƠN