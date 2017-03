Tạm giữ 4 xe hàng không rõ nguồn gốc

4 chiếc xe ôtô bị phát hiện, bắt giữ gồm 2 xe vận tải loại 3,5 tấn, BKS: 14N-1438; 98K-6592 và 2 xe ôtô chở khách loại 45 chỗ, BKS: 29N-8918 và 18N-0818. Theo lực lượng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội cung cấp, đầu tháng 1-2010, qua công tác trinh sát lực lượng An ninh kinh tế nắm được một đường dây vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới ở thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau nhiều ngày bí mật tiếp cận mục tiêu, 0h30 sáng 13-1, lực lượng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Đội Kiểm soát Hải quan khu vực phía Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã nắm được 4 chiếc xe ôtô nêu trên vừa cất hàng ở khu vực Móng Cái, đang trên đường đến một số điểm tiêu thụ thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc đã tổ chức đón lõng.

Qua kiểm tra, lực lượng An ninh kinh tế và các đơn vị chức năng đã phát hiện trên 2 xe ôtô vận tải loại 3,5 tấn (BKS: 98K-6592 và 14N-1438) chở một số hàng hóa gồm giày dép giả da, dầu nhớt, phụ tùng xe máy, hoa nhựa, đệm mút; còn trên 2 chiếc xe ôtô khách loại 45 chỗ ngồi được chủ xe tháo hết ghế ngồi để chất hàng hóa gồm quần áo, bếp gas, gạch men, một số loại mỹ phẩm và đồ hàng mã.

Toàn bộ số hàng hóa bị phát hiện đều do Trung Quốc sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, các loại mặt hàng trên đều không có bất cứ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua khai thác ban đầu, các lái, phụ xe của 4 chiếc xe ôtô nêu trên khai đều hành nghề vận tải hành khách tư nhân nhận chở thuê các loại hàng hóa trên cho một số chủ hàng từ Quảng Ninh, rồi mang đi tiêu thụ tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc như Hải Phòng, Hà Nội và Bắc Ninh…

Lực lượng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết: Ngoài thủ đoạn tháo bỏ hết ghế trên xe khách để chứa hàng, các đối tượng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc còn “nhồi” hàng vào hầm xe ôtô khách với số lượng lớn gạch men có kích thước 80x80cm. Qua xác minh, cơ quan công an còn làm rõ chiếc xe ôtô vận tải loại 3,5 tấn, BKS: 14N-1438 là xe đeo biển số giả. Biển số thật của chiếc xe này là 14N-5438.

Các đối tượng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc khai lắp biển số giả để che mắt các cơ quan chức năng. Trong số các mặt hàng bị phát hiện nêu trên, các cơ quan chức năng đã xác định có một số loại hàng như bếp gas và mỹ phẩm được làm giả một số hãng nổi tiếng trên thế giới, do Trung Quốc sản xuất. Hiện 4 chiếc xe ôtô và toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc, cùng các đối tượng có liên quan đã bị lực lượng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tạm giữ để điều tra, làm rõ.

