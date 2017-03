Tạm giữ 40 người ở sòng bạc, trường gà

Các bị can đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Trịnh Văn Hảo (trú thôn 9, Định Thành, Yên Định).

Theo cơ quan công an, đây là sới bạc được tổ chức chuyên nghiệp do Nguyễn Văn Thanh cầm đầu, cùng địa phương trên. Khi lực lượng chức năng bất ngờ ập đến thì Thanh và một số người đã trốn thoát. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 14 điện thoại di động, ba xe máy, 19 triệu đồng và một bộ xóc đĩa.

Trước đó, Đại tá Lê Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa), cho biết đã giữ 29 nghi can tại một trường gà ở thôn Kim Sơn (Hải Vân, Như Thanh) về hành vi đánh bạc có tổ chức. Tại hiện trường, công an đã thu giữ gần 40 triệu đồng, ba xe máy, chín ô tô các loại, 24 điện thoại di động…

Bước đầu cơ quan điều tra xác minh sới gà trên được một người dân tên Đạt ở TP Thanh Hóa thuê. Sau đó đối tượng này móc nối với dân chơi gà ở các địa bàn Nghệ An và các huyện ở Thanh Hóa cùng tham gia.

ĐẶNG TRUNG