Tạm giữ ba đối tượng làm, tiêu thụ vé tàu giả

Đó là Trần Bá Dũng (tạm trú phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), Nguyễn Trung Hiếu (trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và Trần Nữ Hồng Nhung (tạm trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Ngày 9-1, chị H. (ngụ quận 2) đến Ga Sài Gòn trả lại vé tàu thì được nhân viên nhà ga cho biết đây là vé giả. Làm việc với Công an phường 9, chị H. cho biết vé nhờ người cô mua giùm. Từ đây, công an tìm ra Hiếu là người đã mua 51 vé (nghi là giả) từ Nhung với tổng số tiền là 78,5 triệu đồng và Hiếu đã bán được 32 vé. Nhung khai nhận đem vé thật đến nhờ Dũng làm ra 51 vé giả và đưa cho Dũng 2,6 triệu đồng. Dũng khai đã làm vé giả cho Nhung từ tháng 12-2011. Thủ thuật của Dũng là đưa vé thật vào máy scan lại, dùng máy tính điền tên hành khách, mác tàu, giờ đi, loại toa, giá vé… sau đó đem in ra tại nơi làm việc. Khám xét nơi làm việc của Dũng, công an tạm giữ một đầu CPU, một máy scan và một số dụng cụ khác để làm vé giả.

L.ĐỨC - H.TUYÊN