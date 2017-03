Tạm giữ hai học sinh đâm chết bạn học

Thông tin ban đầu cho biết chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, trưa 19-3 Hải, An kéo theo một nhóm học sinh đến Trường THCS Ngô Mây tìm đánh em Trí. Bị nhóm Hải, An bao vây, Trí gọi điện thoại cho gia đình đến giải cứu. Khi Đoàn Thanh Sơn (anh của Trí) kéo theo bạn là Vũ Đình Thảo đến can ngăn thì bị nhóm Hải cầm dao rượt đâm cả hai bị thương. Khi Trí bỏ chạy thì Hải đuổi theo, đâm vào bụng làm Trí gục tại chỗ, sau đó chết tại bệnh viện.

Trước đó, trong ngày 11-3, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra hai vụ án nghiêm trọng, một học sinh đâm chết bạn học tại huyện Vĩnh Thạnh và một học sinh đâm thầy giáo tại huyện Tuy Phước.

T.LỘC - U.THU