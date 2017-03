Tạm giữ hai kẻ bắt cóc, tống tiền

(PL)- Ngày 10-9, cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) tạm giữ Lê Văn Quang và Hồ Văn Bình (cùng trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để làm rõ hành vi bắt cóc tống tiền.

Đêm 6-9, gia đình em Nguyễn Văn Phương (học sinh lớp 10A6 Trường THPT Diễn Châu 2, huyện Diễn Châu) nhận được điện thoại cho biết em Phương đã bị bắt cóc, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc rồi nâng lên 800 triệu đồng nên đã đi báo công an. Sáng 7-9, em Phương về nhà và kể lại em được một phụ nữ đến trường bảo lên xe đi nhận quà rồi chở thẳng ra Thanh Hóa. Sau một đêm ở khách sạn tại đây, sáng 7-9, nhóm bắt cóc thuê xe ôm chở Phương về nhà. Chiều 9-9, Bình và Quang đến Công an xã Đô Thành đầu thú là đã cùng hai người khác bắt cóc em Phương để tống tiền. ĐẮC LAM