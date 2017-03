Tạm giữ hai quản lý người Trung Quốc trộm tài sản

Rạng sáng 18-3, người dân phát hiện xe tải biển số 61P-3053 tại khu vực phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) có biểu hiện nghi vấn và báo cho công an. Tài xế xe tải khai nhận, chở thuê hàng cho hai người nước ngoài đến điểm thu mua phế liệu Thanh Phước (phường Bình Hòa). Qua kiểm tra, công an phát hiện sáu tấn đinh vít chưa qua sử dụng. Số đinh vít này được sản xuất tại Công ty Agrion Ware (phường Thuận Giao, Thuận An). Công ty này cho biết vừa bị mất trộm lô hàng trên. Hai quản lý của Công ty Agrion Ware gồm He Wiagua và Xiao Hui cùng phiên dịch viên người Việt là Đoàn Văn Bảu bị tạm giữ. Những người này khai nhận, đã làm giả phiếu xuất hàng để đưa trót lọt lô hàng trên ra ngoài.

VÕ BÁ