Tạm giữ hình sự ông Trần Lương Bình

Trước đó chiều 10-7, ông Bình đến Công an TP Cần Thơ đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Thượng tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Cần Thơ, việc tạm giữ ông Bình nhằm làm rõ số tiền ông vay mượn gần 15 tỉ đồng của trên 30 người. Ngoài ra, PC45 thu giữ 75 bộ hồ sơ tín dụng của ông Bình khi khám xét. Những hồ sơ này nghi là giả và có liên quan đến việc vay tiền tại Phòng Giao dịch Cái Răng.

Thông tin ban đầu cho biết từ năm 2008 đến tháng 6-2011, dưới danh nghĩa giám đốc Phòng Giao dịch Cái Răng thuộc Techcombank - Chi nhánh Cần Thơ, ông Bình đã vay mượn nợ nhiều người tổng cộng gần 15 tỉ đồng với lãi suất 1%/ngày. Khi vay tiền, ông Bình lấy lý do đáo hạn ngân hàng cho khách nhưng thật sự tiêu xài cá nhân. Khi không còn khả năng chi trả, lo sợ bị chủ nợ quá khích manh động nên ông Bình đến công an đầu thú. Hiện có thêm nhiều nạn nhân đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của ông Bình.

GIA TUỆ