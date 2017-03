Tạm giữ kẻ bắt cóc trẻ em đưa đi bán

(PL)- Cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Lương Văn Hùng (trú xã Cẩm Hòa, Anh Sơn, Nghệ An) về hành vi bắt cóc trẻ em.

Sáng 2-6, Hùng thấy cháu Bùi Thị Huyền (năm tuổi) là con gái vợ chồng anh Bùi Văn Lưu và chị Lang Thị Tâm (ở xã Cẩm Hòa) đang chơi trước nhà. Hùng biết hai vợ chồng này đang ở ngoài đồng nên dụ dẫn cháu Huyền đi theo Hùng. Trưa cùng ngày, anh Lưu, chị Tâm đi làm về nhà không thấy con đâu nên trình báo công an. Đêm 2-6, khi Hùng đưa cháu Huyền đến thị trấn Diễn Châu rồi thuê nhà nghỉ thì bị Công an huyện Diễn Châu phát hiện bắt giữ. Công an đã trao trả cháu Huyền về với gia đình. Bước đầu Hùng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lừa bắt cóc cháu Huyền định đưa đi TP Móng Cái bán cho một người quen để lấy 30 triệu đồng. Đ.LAM