Tạm giữ kẻ dùng ô tô tông đến chết hàng xóm

Công an huyện Ea Sup cũng đã tạm giữ tài xế Đặng Toàn Thọ (là hàng xóm ông Biểu, cùng trú thôn 2, xã Cư M’lan, huyện Ea Sup).

Trước đó, chiều 15-12, ông Biểu chạy xe máy từ nhà lên trung tâm thị trấn Ea Sup. Lúc đó, Thọ điều khiển ô tô bốn chỗ đi cùng chiều. Khi đến đoạn đường thuộc tỉnh lộ 1, ngang xã Cư M’lan thì Thọ tông xe ông Biểu từ phía sau. Xe máy và ông Biểu bị ô tô kéo lê một đoạn dài. Sau đó, Thọ chạy thêm một quãng rồi dừng lại quan sát. Thấy ông Biểu ngóc đầu dậy, Thọ đã quay đầu xe tông lần thứ hai vào ông Biểu. Không dừng lại ở đó, Thọ còn quay xe thêm lần nữa để cố sát bằng được ông Biểu nhưng bị người dân cản lại. Ông Biểu được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng mới nửa đường thì tử vong. Sau đó, Thọ chạy xe ô tô đến Công an huyện Ea Sup đầu thú.

Anh Nguyễn Thế Huy, con rể nạn nhân, cho biết cách đây khoảng một năm, ông Biểu thả trâu ra ngoài đường khiến Thọ bị tai nạn. Sau đó, gia đình Thọ đòi ông Biểu bồi thường hơn 50 triệu đồng. Mãi đến ngày 12-12 vừa rồi, TAND huyện Ea Sup mở phiên xét xử dân sự và tuyên buộc ông Biểu bồi thường cho Thọ gần 11,5 triệu đồng. Trong khi ông Biểu làm đơn kháng cáo thì sự việc trên xảy ra.

QUẢNG HÀ