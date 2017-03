Tạm giữ luật sư xâm hại nữ sinh lớp 8

Theo một nguồn tin, Công an thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đang tạm giữ ông Phạm Hữu Hoàng, người vừa có chứng chỉ hành nghề luật sư, đang làm việc tại Văn phòng luật sư TH ở thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang để điều tra vì ông có hành vi xâm hại tình dục thân chủ.

“Thực tập” trước khi giám định

Theo bà ngoại của nữ sinh NTN (sinh 1999, ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy), cháu bà bị một người ngụ cùng địa phương hai lần xâm hại tình dục nên gia đình đã tố giác sự việc đến Công an phường Hiệp Thành. Giữa tháng 10-2012, khi công an đang thụ lý đơn tố giác của gia đình, người này tiếp tục xâm hại cháu N. và bị công an bắt quả tang. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau khi bị công an bắt, người này đã được thả ra nên gia đình rất lo lắng, tìm luật sư giúp đỡ về mặt pháp lý cho cháu N.

“Được người quen chỉ vẽ, ngày 20-11, tôi cùng cháu N. đến Văn phòng luật sư TH ở thị xã Ngã Bảy nhờ tư vấn, cách làm đơn. Tại đây, tôi gặp ông Hoàng và ông này nêu giá tiền thù lao, tiền đưa đi giám định… để có chứng cứ tố giác hành vi phạm tội của người xâm hại cháu N. Sau đó, luật sư điện thoại cho tôi, nhắn là buổi chiều sau khi N. đi học về phải đến văn phòng luật sư để ông hướng dẫn, động viên trước khi đi giám định. Chiều hôm đó, tôi nói lại và cháu N. đã đến gặp ông Hoàng. Tuy nhiên, sau khi gặp luật sư khoảng 1 tiếng đồng hồ, N. trở về nhà với vẻ mặt hoảng hốt, bà U. gặng hỏi thì N. mới kể chuyện vừa bị luật sư xâm hại” - bà ngoại cháu N. nói.

N. đang kể lại sự việc với phóng viên. Ảnh: GT

Được sự cho phép của gia đình, chúng tôi tiếp cận N., em kể: Khi đến văn phòng, ông luật sư bảo cháu kể lại toàn bộ sự việc cháu bị xâm hại. Sau khi cháu kể xong, ông mở máy vi tính bắt cháu xem phim “người lớn” và ông nói với con: Khi đi giám định có 6-7 người nam ở trong phòng và họ cũng cho xem những đoạn phim như thế. Nghe vậy, cháu rất sợ nên hỏi lại ông ấy là không đi giám định có được không? Ông ấy bảo: “Không giám định thì không kết tội được” và yêu cầu cháu cởi đồ để ông chỉ cách khi giám định (!?).

“Sau đó ông sờ soạng lung tung, đòi làm chuyện đó nhưng cháu không chịu và về nhà, cháu kể lại với ngoại…” - cháu N. nói.

Theo bà ngoại cháu N., sau đó vị luật sư này nhiều lần gọi điện thoại cho bà yêu cầu đưa N. lên gặp nhưng gia đình không đồng ý.

Sẽ xử lý nghiêm

Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh Thy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang, cho biết ông Phạm Hữu Hoàng không phải là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang. Ông Hoàng là thư ký tại văn phòng luật sư ở Ngã Bảy, vừa được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư vào tháng 10-2012 và có gửi hồ sơ xin gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang.

“Sau đó ông luật sư đã gọi điện thoại cho cháu, rủ cháu đi uống cà phê ở một quán nước. Khi cháu và ông ấy vào trong một “tum” (chòi lá) của quán cà phê, ông ấy bảo cháu cởi đồ cho ông chụp hình và sờ soạng… thì các chú công an vào bắt ông ta” - cháu N. nói

Chiều 5-12, bà Huỳnh Thúy Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang, nói: “Hội Phụ nữ tỉnh đã được báo cáo vụ việc từ cơ sở và đã chỉ đạo cho cán bộ hội thăm hỏi, động viên để cháu N. ổn định tinh thần, tiếp tục học tập. Chúng tôi cũng động viên gia đình cung cấp đầy đủ thông tin về vụ việc để giúp cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, Hội kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra và có kết luận để đưa ra xử lý nghiêm khắc người xâm hại trẻ em”. Cũng theo bà Trinh, sự việc cháu N. bị xâm hại đang được công an làm rõ.

Chiều cùng ngày, ông Trịnh Quang Hưng, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy, cho biết vừa được công an báo cáo vụ việc. Thị ủy sẽ chỉ đạo công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm người có hành vi phạm tội, đồng thời chỉ đạo cho địa phương, các cơ quan đoàn thể quan tâm thăm hỏi, động viên đối với cháu N. và gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Khởi, Phó phòng Giáo dục thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Phòng đã nắm thông tin sơ bộ vụ việc liên quan đến em N. Chúng tôi đã chỉ đạo cho nhà trường và các thầy cô giáo nơi em N. học cần quan tâm động viên tinh thần, có hướng giúp đỡ để em an tâm học tập”.

GIA TUỆ