Tạm giữ mẹ đưa con gái bốn tuổi đi trộm cắp

(PL)- Ngày 10-8, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lê Thị Toàn (35 tuổi, trú thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An), Cao Thị Lan (33 tuổi, em dâu của Toàn, trú xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra ban đầu cho thấy cuối năm 2011, Lan vào TP Vinh xin việc làm, một lần thử móc cốp xe tay ga thì khoắng được chiếc ví đựng tiền. Từ đó, Lan rủ thêm chị Toàn hành nghề “đạo chích”. Hè 2012, Lan móc cốp thấy tay mình to, cứng khó móc trộm tài sản nên đã kéo con gái bốn tuổi tham gia. Cụ thể, sáng 15-6, Lan bảo con thò tay vào cốp xe máy của một phụ nữ lấy được chiếc ví đựng 40 triệu đồng và sổ tiết kiệm 140 triệu đồng. Ngày 18-7, Lan tiếp tục nâng cốp xe tay ga lên rồi bảo con thò tay vào lấy ví đựng 24 triệu đồng và 380 USD. Bước đầu, Lan và Toàn khai nhận cả hai đã chủ mưu thực hiện trót lọt gần 10 vụ móc cốp xe máy lấy ví tiền, trộm đồ dùng. Đ.LAM