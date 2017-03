Tạm giữ một phóng viên dỏm

Công an huyện Từ Liêm đã kiểm tra hành chính nơi ở của Tâm, thu giữ nhiều giấy giới thiệu do báo Đời Sống & Pháp Luật cấp đã hết thời hạn.

Tối 9-10, tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội chặn hai xe máy để kiểm tra vì bốn người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, Nguyễn Văn Dũng (trú Từ Liêm) đã chống đối bằng cách cởi áo, la hét và thách công an bắn. Tâm là bạn gái của Dũng, ngồi sau xe gọi điện thoại cho lãnh đạo Công an TP Hà Nội xưng mình là phóng viên báo Đời Sống & Pháp Luật để can thiệp. Tại trụ sở công an, Tâm thừa nhận đã nhiều lần tự xưng là phóng viên báo Đời Sống & Pháp Luật. Cơ quan chức năng còn phát hiện trước khi bị tạm giữ Tâm có sử dụng ma túy.

??i di?n b?o Đại diện báo Đời Sống & Pháp Luật cho biết trước đây Tâm có làm nhân viên phòng quảng cáo nhưng cuối năm 2009 Tâm đã bị cho thôi việc.

HỒ LÂM