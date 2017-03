Tạm giữ một “phóng viên” tống tiền doanh nghiệp

Trước đó, chủ doanh nghiệp nhà hàng HN (quận 1) đã đề nghị công an can thiệp khi Hưng đòi phải chi 20 triệu đồng nếu không Hưng sẽ đăng bài bất lợi cho doanh nghiệp. Khoảng 13 giờ ngày 6-12, khi Hưng nhận tiền tại quán cà phê gần Công viên 23-9 (quận 1) thì bị công an bắt quả tang.

Đại diện báo Pháp Luật Việt Nam tại TP.HCM cho biết trước đây cơ quan có ký hợp đồng với Đặng Ngọc Hưng làm phóng viên tập sự ba tháng (từ tháng 7 đến tháng 9-2012) cho phụ trang Câu chuyện pháp luật. Hết hạn, Hưng không được ký tiếp hợp đồng nhưng Hưng không giao lại giấy giới thiệu được cấp trước đó.

ÁI NHÂN - HOÀNG TUYẾT