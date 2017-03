Tạm giữ năm nghi can chém tài xế xe buýt

(cả năm cùng ngụ thị xã Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là năm nghi can tham gia chém tài xế và phụ xe buýt vào ngày 3-6.

Theo kết quả điều tra, do gia đình của Dương Việt Cường có một xe buýt chạy tuyến TP.HCM - Bà Rịa-Vũng Tàu và thường xuyên tranh giành khách với chủ xe buýt mang biển số 53N-3639 dẫn đến mâu thuẫn. Khoảng 14 giờ ngày 3-6, Cường, Kiểm, Thông, Hoàng và Hùng đã rủ nhau đến Nhơn Trạch để chặn tài xế và lơ xe buýt trên để đánh. Sau khi bàn bạc, Cường đưa cho Thông một cây gỗ dài khoảng 80 cm, đưa cho Kiểm một con dao, còn Cường sử dụng một con dao Thái Lan. Khi xe buýt 53N-3639 do anh Nguyễn Huy Hoàng (tài xế) và Giang Thanh Hiền (phụ xe) chạy đến Nhơn Trạch, Cường vẫy xe cho đồng bọn nhảy lên xe và đứng chặn đầu xe. Cường dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Hoàng và anh Hiền, Thông cầm gậy đánh anh Hiền, còn Kiểm dùng dao chém hai nhát vào vai và lưng anh Hiền. Sau đó nhóm Cường nhảy xuống khỏi xe chạy trốn. Riêng các anh Hiền và Hoàng được mọi người đưa đi BV Chợ Rẫy cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an huyện Nhơn Trạch đã có mặt ngay tại hiện trường cùng với Công an xã Phú Hội truy đuổi và bắt được các đối tượng gây án. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

DUY ĐÔNG