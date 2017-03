Tạm giữ người đánh CSGT

(PL)- Ngày 25-8, Trung tá Võ Văn Hồng, Đội trưởng Đội CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết tối 21-8, Thiếu úy Ngô Bách Sơn và hạ sĩ Nguyễn Thành Duy (công tác tại Đội CSGT Công an thị xã Thuận An) bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ.

Người tấn công là Phạm Công Khánh (quê Nghệ An) hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các đối tượng trong nhóm của Khánh đã kịp tẩu thoát. Tối 21-8, tổ tuần tra giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) phát hiện Khánh cùng hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm. CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Nhóm của Khánh năn nỉ xin bỏ qua nhưng không được. Sau đó, Khánh nhặt gạch bên đường tấn công anh Duy làm anh bị thương nhẹ phần môi. VÕ BÁ