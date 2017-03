Tạm giữ người hất CSGT lên nắp capo

(PL)- Ngày 3-11, Đội CSGT 1-5 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã giao Trần Đình Hùng (trú xã Kim Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho Công an huyện Diễn Châu tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 1-11, trên quốc lộ 1A (địa phận xã Diễn Hồng, Diễn Châu), tổ tuần tra Đội CSGT 5-1 do Thượng úy Phạm Ðức Tám làm tổ trưởng phát hiện xe ôtô do Hùng điều khiển chạy quá tốc độ. Thượng úy Tám yêu cầu dừng xe thì Hùng lái xe tông thẳng, hất Thượng úy Tám lên nắp capo xe rồi tiếp tục phóng nhanh. Tổ CSGT đuổi theo gần 2 km, Hùng mới chạy xe chậm lại cho Thượng túy Tám nhảy xuống. Hùng lái xe chạy tiếp thì bị tổ công tác đuổi tiếp, ép xe vào lề. Hùng bỏ xe lại, ôm bốn biển số xe và túi xách đựng hơn 1,2 tỉ đồng bỏ chạy nhưng các CSGT kịp đuổi theo bắt giữ. Đ.LAM