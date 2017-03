Tạm giữ người mua chó bắt trộm

(PL)- Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tạm giữ Trần Hữu Phước (trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) về hành vi trộm chó và Đặng Thị Mai (trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trưa 13-12, Phước cùng ba đồng bọn đi thả bả chó chờ chó ngộ độc chết thì nhặt trộm. Khi bị người dân phát hiện, đồng bọn Phước chạy trốn thoát còn Phước bị dân bắt giao cho cơ quan công an. Phước khai cùng Phùng Bá Báo, Nguyễn Đức Phước và Nguyễn Văn Khanh (cùng trú Nghi Thạch) đã bắt trộm được ba con chó đem bán cho Mai với tổng số tiền 2 triệu đồng. Thời gian qua, Phước lập băng nhóm chuyên đi bắt trộm chó mang bán cho Mai lấy tiền tiêu xài. Công an khám khẩn cấp nhà Mai thu giữ tang vật chín con chó đã chết với trọng lượng gần 100 kg. Hiện số chó tang vật trên đã được cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc tiêu hủy. Đ.LAM