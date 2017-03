Tạm giữ người xưng danh “cán bộ Tổng cục Cảnh sát” để hạch sách CSGT

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang làm rõ mối quan hệ nhiều nghi vấn giữa Lộc và hai người đi cùng Lộc tự xưng phóng viên của một tờ báo.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 11-9, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên quốc lộ 13 (đoạn phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức). Lộc mặc cảnh phục công an xưng “cán bộ Cục C70, Tổng cục VII - Bộ Công an đi thị sát, kiểm tra lực lượng CSGT làm nhiệm vụ” và đòi kiểm tra CSGT.

Thấy khả nghi, CSGT Hàng Xanh mời Lộc về đội để làm rõ thì Lộc lớn tiếng cho rằng đang thi hành nhiệm vụ nhưng không xuất trình được gì ngoài CMND và giấy tờ xe máy. Cùng lúc có hai người tự xưng là “phóng viên chuyên điều tra” đến hỏi tại sao lại mời cán bộ của Bộ Công an về trụ sở làm việc. Ngay sau đó hai người tự xưng phóng viên đã bỏ đi.

Tại cơ quan công an, Lộc nói đang công tác ở cục này, cục kia của Tổng cục VII nhưng qua xác minh từ Bộ Công an thì không đúng.

LƯU NGUYỄN