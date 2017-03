Tạm giữ nhóm côn đồ dọa giết công an viên

Trước đó, đêm 14-6, khoảng 28 thanh niên đi hai xe taxi đến nhà ông Trịnh Văn Sướng (ngụ thôn 1B, xã Đắk La) tấn công, uy hiếp ông Sướng. Do ông Sướng có mâu thuẫn với một người ngụ TP Kon Tum và người này thuê côn đồ đến hành xử. Nhận tin báo, Công an xã Đắk La đã đến hiện trường giải quyết. Qua đó, công an viên Trần Công Quang bị côn đồ bắt giữ, kề dao vào cổ dọa giết. Công huyện Đắk Hà phải đưa lực lượng chi viện giải cứu ông Quang.

NGỌK LINH