Tạm giữ nhóm say rượu nhục mạ công an

Khoảng 23 giờ 45 ngày 28-10, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm nhiệm vụ tại khu vực tượng đài liệt sĩ (đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu) thì phát hiện ba xe máy vi phạm giao thông. Những đối tượng trên các xe vừa điều khiển xe vừa la hét, có người không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra phát hiệu lệnh dừng để kiểm tra nhưng các đối tượng bỏ chạy. Tổ tuần tra chặn bắt được một xe chở ba gồm Nhựt, Tý, Em. Các đối tượng không chịu xuất trình giấy tờ; đồng thời chửi bới, nhục mạ, xô đẩy, đập phá xe cảnh sát (gây hư một số bộ phận) và đập luôn cả xe máy vi phạm của mình. Tại trụ sở công an, nhóm trên tiếp tục chửi bới và có biểu hiện say xỉn.

T.KHÁNH