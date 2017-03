Tạm giữ tiền giả gửi ngân hàng

Số tiền trên là tiền gửi của anh Lê Ngọc Thuận (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Vào ngày 30-8, nhân viên ngân hàng phát hiện trong số tiền gửi tiết kiệm 200 triệu đồng của anh có 50 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng. Anh Thuận cho biết số tiền trên là do dành dụm được nhiều năm từ bán tôm, cá do làm nghề đóng đáy.

ÁI NHÂN