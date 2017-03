Tạm hoãn kế hoạch chôn cá ông nặng 15 tấn

Lần đầu tiên trong lịch sử ven biển Bạc Liêu ngư dân mới phát hiện xác cá ông nặng đến 15 tấn nên ngành chức năng muốn tạm hoãn chôn cất để phục vụ cho công tác tham quan du lịch.



Trước đó, lúc 9g sáng, khoảng 25.000 người dân ven biển các tỉnh ĐBSCL đứng dọc theo bìa rừng phòng hộ ven biển Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) chứng kiến; nhiều người chấp tay khấn vái. Sau đó, lần lượt mỗi người hốt một nắm cát bỏ xuống hố để đưa “Ông” về nơi an nghỉ và tạo phúc lành cho ngư dân. Do giao thông đường bộ cách trở, hàng trăm xe đẩy được huy động mới đưa được 70m2 cát để thực hiện việc chôn cất.



Tuy nhiên, 14g30 ngày 25-2, phó chủ tịch xã Vĩnh Thịnh Lê Minh Đầy đưa ra thông báo tạm hoãn việc chôn cất. Lý do là có vài ý kiến của một số cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu yêu cầu ướp cá bằng phormon rồi ngăn bằng một lồng kính thật lớn để phục vụ tham quan du lịch. Ông Đầy nói do đây là ý kiến của cấp trên nên buộc phải tạm hoãn việc chôn cá. Trong nắng nóng gay gắt, đến 15g chiều ngày 25-2 vẫn còn hàng chục ngàn người dân vây quanh xác cá ông.