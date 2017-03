Tâm sự đẫm nước mắt của người vợ thủy thủ

Trong vận tải hàng hải, đại lý chỉ là một đơn vị trợ giúp và hưởng dịch vụ. Nhưng khi lô hàng “có vấn đề” đã bị sắp đặt trước thì capt (captain - thuyền trưởng) với C/O (chief officer - đại phó) trở thành nạn nhân. Đáng lẽ, capt và C/O phải cùng nhau kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ liên quan: Thủ tục cảng vụ nơi đến, thủ tục khai báo hải quan và quyết định cho thông quan lô hàng. Đó là điều kiện cơ bản để dỡ lô hàng dù chỉ là 1 kg. Thay vì như thế, phần lớn capt và C/O hoàn toàn tin tưởng đại lý và chủ hàng khi họ báo qua... điện thoại là đã xong thủ tục và yên tâm bốc dỡ. Khi capt và C/O bị bắt, chủ tàu phủi sạch trách nhiệm. Ông Nguyễn Việt Khánh, một thuyền trưởng Khi em làm đơn kêu cứu gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước thì họ trả lời: Công ty Phương Nam không có chức năng và không được cấp phép để đưa người ra nước ngoài lao động. Như vậy có phải là đưa người ra nước ngoài lao động bất hợp pháp hay không? Chị Đào Thị Lan, vợ thuyền trưởng Đỗ Đình Giáp