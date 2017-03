Tạm thông xe lên núi Cấm sau vụ lở đá kinh hoàng

Theo đó, từ sáng 20/5, tuyến đường lên núi Cấm chính thức được thông xe tạm trở lại sau 15 ngày bị “bế quan”. Cụ thể, hàng ngày trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ 30 lực lượng bảo vệ sẽ mở chốt chặn cho thông xe vận chuyển hàng hóa, lương thực phục vụ cho hàng ngàn người dân sinh sống trên núi Cấm. Sau thời gian từ 7g30 đến trước 6g sáng hôm sau sẽ đóng cửa để đơn vị thi công tiếp tục dọn phá đá.







Từ 6 giờ đến 7 giờ 30 ngày 20/5 chốt bảo vệ bắt đầu mở để vận chuyển hàng hóa, lương thực lên núi cho người dân

Ai đảm bảo cho những tảng đá nằm cheo leo, nứt nẻ thế này không rơi xuống đường?

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, ngày 18/5 UBND tỉnh An Giang đã chấp thuận đề nghị của Sở GTVT An Giang về việc này. Tuy nhiên theo UBND huyện Tịnh Biên cho biết dù đã biết tỉnh đã chấp thuận nhưng do chưa nhận được văn bản chính thức nên huyện chưa thể thông báo rộng rãi đến người dân, cũng như chưa dám thực hiện việc thông xe tạm trong ngày 19/5.Theo ông Ngô Hồng Yến, chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên cho biết, khoảng một tuần nữa việc dọn dẹp các tảng đá trên đường tảng đá khổng lồ lăn và các tảng đá trên vách núi nơi xảy ra sạt lở mới có thể hoàn tất. Sau đó các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra khảo sát thấy đảm bảo an toàn tuyệt đối mới đề nghị UBND tỉnh cho thông xe chính thức bình thường trở lại.