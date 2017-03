Tân Bình, TP.HCM: Kéo giảm trọng án, chuyển hóa địa bàn

“Quyết tâm của người đứng đầu chi ủy quyết định hiệu quả đấu tranh của cấp ủy cơ sở trong việc huy động hệ thống chính trị địa phương bảo đảm an toàn, an ninh cho cuộc sống người dân…”. đó là nhận định của ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tại buổi làm việc với UBND quận Tân Bình về kết quả phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn quận vào chiều 11-12. Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Trí cũng lưu ý về công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện, đồng thời yêu cầu quận Tân Bình chủ động đề xuất việc chi tiêu ngân sách cho mục đích đấu tranh tội phạm để TP xem xét.

Báo cáo về kết quả phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2012, ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết: “Trong năm, địa bàn quận xảy ra 322 vụ phạm pháp hình sự (giảm 35 vụ so với năm 2011), khám phá được 250 vụ đạt tỉ lệ khám phá cao (77%). Các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều kéo giảm. Đáng chú ý, công an quận đã giải thoát thành công vụ Cao Quốc Huy tấn công bắt giữ hai trẻ tại Trường Mầm non 10A đã củng cố lòng tin của nhân dân, dư luận…”.

Mẹ của các bé trường mầm non 10A, phường 10 (quận Tân Bình) lo lắng chờ đợi các con mình được công an giải thoát. Ảnh: TL

Trong phòng, chống tệ nạn xã hội, các cơ quan, ban ngành quận thường xuyên kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa. Qua gần 1.200 cuộc kiểm tra tại 255 điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và hàng trăm điểm kinh doanh có điều kiện, quận đã xử phạt hàng ngàn vụ, đóng cửa 15 nhà hàng, quán bar, điểm massage trá hình, cà phê đèn mờ. Công an quận đã bắt 43 vụ án ma túy, đưa hàng trăm đối tượng nghiện hút, chích đi cai nghiện tập trung, giáo dục tại địa phương.

Về công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp tại phường 2 (quận Tân Bình) đã tập trung chuyển hóa tụ điểm phức tạp ma túy ở hẻm 6 đường Bùi Thị Xuân; đấu tranh tội phạm trộm cướp và dẹp bến bãi taxi, xe ôm lập trái phép tại khu vực sân bay Tân sơn Nhất, Công viên Hoàng Văn Thụ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã đánh giá cao hiệu quả công tác chuyển hóa theo mô hình thí điểm tại phường 2. Đồng thời, ông lưu ý trong khi cấp Đảng bộ quận, phường đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động theo tinh thần Chỉ thị 48 của Bộ chính trị về gắn liền vai trò người đứng đầu chi ủy Đảng thì có nhiều cấp ủy Đảng tại doanh nghiệp cổ phần, dịch vụ công ích… chưa thực hiện nghiêm túc khiến hiệu quả đấu tranh chưa cao, đồng bộ.

ÁI NHÂN