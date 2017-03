Tấn công CSGT bằng vỏ chai bia

Theo điều tra ban đầu, lúc 17 giờ cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Văn Hào (Đội CSGT Biên Hòa) đang phối hợp với hai cán bộ thanh tra giao thông (Sở GTVT) làm nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe qua cầu Hóa An thì phát hiện xe tải biển số 86H-1309 do tài xế Nguyễn Văn Thắng (quê Bình Thuận) điều khiển vi phạm. Trong khi đang xử lý vi phạm theo quy định thì một người đàn ông tiếp cận xin đừng lập biên bản. Do không được Thượng úy Hào chấp nhận nên người đàn ông này bỏ đi. Chỉ hơn 5 phút sau, người đàn ông này quay lại cùng với một thanh niên cầm hai vỏ chai bia xông vào đánh tới tấp khiến Thượng úy Hào bị thương khá nặng với nhiều vết rách trên mặt. Hiện Công an TP Biên Hòa đang tiến hành truy bắt hai đối tượng trên.

DUY ĐÔNG