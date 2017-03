Tản mạn về văn hóa ẩm thực

Như khi nhắc đến món Huế, người ta nhớ ngay đến món bún bò Huế cay nồng. Còn Hà Nội là nơi xuất xứ của món phở mà nay trở thành đặc sản Việt Nam nổi tiếng thế giới, còn có bánh tôm Hồ Tây, bánh cuốn Thanh Trì, cốm làng Vòng… Nếu Quảng Ngãi xứ đường có các đặc sản ngọt lịm: mạch nha, đường phổi, kẹo gương thì Bình Định là xứ bánh tráng - loại bánh truyền thống tráng khá dày của người xứ võ, thứ lương khô mà Quang Trung-Nguyễn Huệ cho đội quân thần tốc của ông vừa đi vừa ăn để làm nên chiến thắng Đống Đa vang tiếng ngàn đời…

Về vùng đồng bằng sông Cửu Long không thể quên món đặc sản nổi danh là bún nước lèo Sóc Trăng, nấu từ mắm đồng ngon hết chê. Cà Mau thì nổi tiếng với món cua và cá lóc nướng trui; Châu Đốc là “vương quốc mắm đồng” làm từ đủ loại cá vùng sông nước Cửu Long…

Còn các thức uống vang danh của các vùng miền như: Cà phê Ban Mê Thuột, trà ướp hương Bảo Lộc, trà mộc Thái Nguyên. Các loại rượu nổi tiếng: Làng Vân (Hà Nội), Bàu Đá (Bình Định), Gò Đen (Long An)…

Thế còn Sài Gòn có đặc sản gì? Xin thưa: Sài Gòn có tất tần tật đặc sản của cả nước. Tất cả đều quy tụ về Sài Gòn. Từ những thứ cầu kỳ nhất tới các món bình dân, dân dã. Nhưng tất cả đã bị “Sài Gòn hóa”: Phở Sài Gòn có đủ thứ rau thơm, giá sống, hành trần, không như phở Bắc ở Hà Nội chỉ lơ thơ vài lát củ hành, vài cọng ngò rí. Bún bò Huế vô Sài Gòn đã bớt cay, ngoài thịt bò lại còn thêm giò heo, chả lụa… Tất cả đặc sản của các vùng, miền khi du nhập vô Sài Gòn đều ít nhiều thay đổi thêm bớt cho hợp khẩu vị người Sài Gòn. Mà người Sài Gòn hôm nay đa số cũng từ các vùng, miền khác đến làm ăn sinh sống, rồi dần dà thành người Sài Gòn hồi nào không hay!

Nhân viết đến các loại rượu đặc sản, chợt nhớ đến bài viết của tác giả Lê Nguyên Đại đăng trên tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, số 186, ngày 1-10 vừa qua: “Đừng vô tình ngụy tạo di sản: “Xứ nào là xứ rượu hồng đào”. Trong bài viết, Lê Nguyên Đại nhắc đến chuyện nhiều người Quảng Nam đồng hương ông ngộ nhận có một thứ rượu “Hồng Đào” của Quảng Nam, bắt nguồn từ bài ca dao “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm/ Rượu hồng đào chưa nhắm đã say…”. Ông Đại bức xúc vì vừa qua có một tuyển tập nhạc gồm 32 ca khúc chọn lọc viết về quê hương, do Hội VHNT Quảng Nam giới thiệu, có tựa là: “Quê Hương Xứ Rượu Hồng Đào”. Theo Lê Nguyên Đại, thật ra câu ca dao “Đất Quảng Nam chưa mưa…/ Rượu hồng đào (viết thường) chưa nhắm…” thuộc loại kết cấu đa thể, ở đây là kết hợp giữa thể tỉ và thể hứng. Rượu hồng đào là loại rượu giao bôi trong ngày cưới, rượu pha màu hồng tượng trưng cho may mắn, hợp với “pháo đỏ rượu hồng”. Câu đầu muốn nhấn mạnh niềm khát khao mưa cho miền đất khô cằn, như rượu hồng đám cưới “chưa uống đã say”vì không cần uống thì cả hai cũng đã say nhau rồi! Tác giả kết luận dứt khoát: “Đất Quảng Nam không có mối quan hệ gì với rượu hồng đào cả… và vì thế đừng nhầm lẫn mà phong cho nó là “đặc sản” rồi lại lấy làm một thứ biểu tượng cho Quảng Nam!”.

Đặc sản ẩm thực là những di sản văn hóa. Người viết nhất trí với tác giả Lê Nguyên Đại khi ông viết “Chúng ta luôn bảo vệ truyền thống, trân trọng di sản nhưng không thể vô tình tạo ra những di sản giả!”.

PHẠM CHU SA