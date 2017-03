Tân Thạnh có gần chục vụ vỡ nợ lớn nhỏ

Trước khi tuyên bố vỡ nợ, bà Dung mua về hai xe tải đồ gỗ cũ gần cầu Chữ Y (TP.HCM), rồi thông báo các chủ nợ đến nhà lấy tài sản cấn nợ. Đống đồ gỗ đã qua sử dụng được định giá trên trời nhưng một số nạn nhân sợ mất tiền đành phải chấp nhận. Ngoài ra, bà Dung còn rêu rao rằng chồng bà đã có vợ bé nên cần phải sang tên nhà cửa, đất đai cho con gái, em trai... Bất ngờ bà Dung tuyên bố vỡ nợ mọi người mới vỡ lẽ.

Trước đây, bà Dung đã từng hai lần tuyên bố vỡ nợ. Sau mỗi lần tuyên bố vỡ nợ là bà tậu thêm được một số nhà cửa, đất đai. Với lần vỡ nợ thứ ba này, bà Dung đã kịp sang tên ngôi biệt thự hai tầng cho con gái, quán cơm cho em trai và những tài sản khác cho người nhà.

Ngôi biệt thự hai tầng của bà Dung tại trung tâm thị trấn Tân Thạnh đã được sang tên cho con bà. Ảnh: H.LỘC

Theo ông Nguyễn Văn Rành, Trưởng Công an thị trấn Tân Thạnh, cơ quan công an đang chờ người dân đến khai báo để tổng kết số nợ, báo cáo về trên. Riêng bà Dung, công an chưa triệu tập lấy lời khai và chưa biết bà ta hiện đang ở đâu.

Cách nay hơn hai năm, tại Tân Thạnh cũng đã xảy ra nhiều vụ vỡ nợ gây xôn xao dư luận, nạn nhân hầu hết là “người nhà” và cán bộ viên chức của huyện. Trong các vụ này, những người trong cuộc đều “tự xử”, cơ quan chức năng hầu như đứng ngoài cuộc. Người có thế lực thì lấy tài sản, đất đai; chỉ có người yếu thế thì mới gửi đơn đến tòa án xét xử. Đến khi bản án có hiệu lực thì chủ nợ đã “thanh toán” hết tài sản cho người khác. Trường hợp bà Lê Thị Nhiên, chủ nhà hàng NM tại thị trấn Tân Thạnh huy động vốn nhiều người với lãi suất 3%/tháng để kinh doanh đất đai. Sau khi thu gom hàng loạt đất đai thì bà Nhiên tuyên bố vỡ nợ (?!).

Mặc dù nạn nhân hầu hết là cán bộ, viên chức nhưng bà Nhiên vẫn “mạnh giỏi” và thản nhiên sở hữu một khối tài sản sau khi tuyên bố vỡ nợ.

ĐẶNG HUỲNH LỘC