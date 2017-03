Tăng 200% tiền xử phạt vi phạm giao thông: Bối rối chuyện nội, ngoại thành

Những xe ôtô đậu sai quy định kiểu này, kể từ ngày 20.5 sẽ bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng nếu ở ngoại thành, còn ở nội thành mức phạt sẽ là 600.000 – 1.000.000 đồng.



Chỉ còn hơn mười ngày nữa (20.5) sẽ áp dụng mức xử phạt nặng này. Vậy mà, đến nay việc phân biệt ranh giới đâu là nội thành, đâu là ngoại thành để xử phạt ở TP.HCM vẫn chưa ngã ngũ.



Phạt nặng



Một trong những nội dung của nghị định 34 là: Khi dừng xe, mở cửa xe không đảm bảo an toàn và gây ra tai nạn ở ngoại thành thì bị phạt tiền từ 800.000 – 1.200.000 đồng, trong khi nếu vi phạm trong nội thành mức phạt lên đến 1.400.000 – 2.000.000 đồng. Điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn biển báo hiệu, vạch kẻ đường; bấm còi hoặc gây ồn ào trong đô thị và khu dân cư trong thời gian từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng ở ngoại thành bị phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng, nhưng nếu vi phạm ở nội thành thì mức phạt sẽ tăng lên từ 300.000 – 500.000 đồng. Đậu ôtô dưới lòng đường hè phố trái quy định ở ngoại thành bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng, còn vi phạm ở nội thành mức phạt là 600.000 – 1.000.000 đồng.



Cũng theo nghị định trên, đối với người đi xe gắn máy, xe đạp điện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, chạy tốc độ thấp nhưng không đi bên phải phần đường gây cản trở giao thông, kéo đẩy xe khác nếu vi phạm ở ngoại thành bị phạt từ 100.000 – 200.000 đồng, ở nội thành bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng. Đặc biệt, nếu để xe máy dưới lòng đường hè phố sai quy định, ở nội thành bị phạt 100.000 – 200.000 đồng, còn ở ngoại thành bị phạt 80.000 – 100.000 đồng.



Nhiều phương án phân chia



Thời gian qua, đã có nhiều phương án xác định ranh giới nội thành, ngoại thành được đưa ra. Cụ thể: sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất hai phương án. Phương án một quy định: các tuyến đường nằm trên địa bàn quận và một số đoạn đường, tuyến đường thuộc huyện nhưng có lưu lượng phương tiện lưu thông nhiều là nội thành; các tuyến đường còn lại trên địa bàn huyện là ngoại thành.



Quá chậm



Ngày 6.5, trao đổi với PV, ông Thái Văn Chung, tổng thư ký hiệp hội Vận tải hàng hoá TP.HCM, nhấn mạnh: “Đến thời điểm hiện tại mà TP.HCM vẫn chưa dứt khoát trong việc phân biệt ranh giới nội – ngoại thành là quá chậm. Chậm như vậy làm sao kịp phổ biến cho người dân, nhất là các doanh nghiệp vận tải biết trong khi việc áp dụng xử phạt theo nghị định 34 đã cận kề”.



Nội thành, theo đề xuất này, bao gồm các quận trung tâm là 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và Bình Thạnh; các quận nội thành là 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức, Tân Phú và Bình Tân; các tuyến quốc lộ và trục chính đô thị trên địa bàn các huyện, bao gồm huyện Bình Chánh (quốc lộ 1A, quốc lộ 50, tỉnh lộ 10, Phạm Hùng và đường 9A thuộc khu Trung Sơn); huyện Nhà Bè (đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ); huyện Hóc Môn (quốc lộ 22, đường Nguyễn Ảnh Thủ, Hà Huy Giáp và Phan Văn Hớn); huyện Củ Chi (quốc lộ 22, các tuyến đường khác còn lại nằm trên ranh địa giới hành chính giữa quận và huyện). Phương án hai là các tuyến đường nằm trên địa bàn quận là nội thành, còn đường ở huyện là ngoại thành.



Tuy nhiên, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Công an TP.HCM lại đưa ra phương án: nội thành được xác định bởi phạm vi giới hạn bên trong đường vành đai như quốc lộ 1A (bắt đầu từ nút giao thông quận Thủ Đức, mà cụ thể là trạm 2, đi về hướng An Sương) – Nguyễn Văn Linh – đường dẫn vào cầu Phú Mỹ – vành đai Đông – Nguyễn Thị Định – xa lộ Hà Nội – nút giao thông quận Thủ Đức và toàn bộ các tuyến đường vành đai. Những tuyến đường còn lại của các quận, huyện khác là ngoại thành.



Chưa có quyết định cuối cùng



Trước các phương án trên, sở Tư pháp TP.HCM tán đồng với phương án một mà sở Giao thông vận tải vì cho rằng thuận lợi cho việc tuyên truyền và dễ xác định trên thực địa. Song, sở Tư pháp đề nghị bỏ quy định các tuyến đường còn lại khác nằm trên ranh địa giới hành chính giữa quận và huyện, vì không rõ ràng.



Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Nhuận, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Công an TP.HCM, quyết định chọn phương án nào phụ thuộc UBND TP.HCM. Nhưng theo ông Nhuận: “Đến thời điểm hiện tại, UBND TP.HCM vẫn chưa có quyết định cuối cùng”.



Như vậy, khi mức phạt mới được áp dụng thì lực lượng chức năng sẽ xử lý như thế nào và lý giải ra sao với người dân nếu họ bị áp mức xử phạt có mức chênh nhau rất lớn.





Theo Đào Lê ( SGTT)