Tặng bằng khen hai chiến sĩ công an dũng cảm

Đại tá Huỳnh Ngọc Phương - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (BVANTQ) đã thay mặt Bộ trao bằng khen cho chiến sĩ Trương Văn Thanh (xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) và Nguyễn Xuân Hải (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

Trương Văn Thanh là trưởng Công an xã Chí Công từ năm 1997. Trong 25 năm làm công an xã, anh Thanh đã ba lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; công an xã tám lần được UBND tỉnh tặng bằng khen về phong trào toàn dân BVANTQ và danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Đại tá Phương trao tặng bằng khen và tiền thưởng cho vợ anh Thanh tại trụ sở UBND xã Chí Công.

Ngày 26-12-2009, dù không phải là ca trực của mình nhưng nghe tin báo có nhóm thanh niên đánh nhau trong xã, anh Thanh lập tức tham gia ngăn chặn. Khi đến hiện trường, anh Thanh bất ngờ bị năm đối tượng vây chém tới tấp bằng mã tấu, dao, mác... Trong tình huống nguy hiểm, anh Thanh vẫn bình tĩnh chống trả và bắn bốn phát súng hơi cay khiến các đối tượng bỏ chạy. Anh Thanh bị trọng thương ở lưng và hai tay, có khả năng một tay sẽ bị liệt, hiện đang điều trị tại BV Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM).

Di ảnh chiến sĩ Nguyễn Xuân Hải.

Anh Nguyễn Xuân Hải là công an viên trẻ (28 tuổi) của xã Diên Phú. Ngày 12-1, anh Hải cùng tổ công tác truy đuổi hai đối tượng trộm cắp chở nhau trên xe gắn máy. Bị truy đuổi gắt gao, người ngồi sau bất ngờ quay lại dùng thanh gỗ tấn công khiến anh té xe và hy sinh sau hai ngày cứu chữa.

Hoàn cảnh của hai chiến sĩ công an trên rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Anh Thanh ngoài giờ công tác còn làm rẫy và làm đồng muối để nuôi gia đình năm người con và cha mẹ già yếu. Anh Hải hy sinh, để lại người vợ trẻ và đứa con còn quá nhỏ (hai tháng tuổi).

Thông cảm hoàn cảnh khó khăn của hai chiến sĩ dũng cảm, Bộ đã trích quỹ tặng anh Thanh 5 triệu đồng, anh Hải 10 triệu đồng. Ngoài ra, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương cũng đại diện Bộ trao tặng anh Thanh 12 triệu đồng, anh Hải 15 triệu đồng vận động từ các cơ quan, đơn vị, báo, đài chia sẻ với gia đình các anh.

ÁI NHÂN