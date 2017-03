Tăng cường phạt nguội quái xế

Qua đợt ra quân, Phòng CSGT đường bộ (PC26) Công an TP.HCM kiểm tra và xử lý hơn 12.200 trường hợp vi phạm. Phòng PC26 ra quyết định tạm giữ 1.650 xe gắn máy do vi phạm các lỗi chạy lạng lách, đánh võng, chạy ngược chiều, pô nổ to... Ngoài ra, công an các quận, huyện ra quyết định tạm giữ 1.350 xe gắn máy do vi phạm. Trên đường tuần tra, Phòng PC26 phối hợp cùng lực lượng hình sự và các đơn vị nghiệp vụ kịp thời giải tán 25 tốp xe tụ tập ở một số quận trung tâm như 1, 3, 10, 11, Tân Bình...