Tang thương phủ khắp xóm nghèo

Theo Bộ Y tế, năm 2008, nước ta có 6.153 người chết vì đuối nước. Đây là nguyên nhân thứ hai gây tai nạn thương tích và tử vong sau tai nạn giao thông đường bộ. Trong số nạn nhân tử vong này, 57% là trẻ em. Trung bình mỗi ngày có 10 trẻ tử vong do đuối nước. Việt Nam đang là một trong những nước có tỉ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước cao nhất trong khu vực. Nguyên nhân của tình trạng trên được Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em giải thích là do công tác tuyên truyền, phòng ngừa ở nhiều địa phương gần như bị bỏ quên. Nguyên nhân khác nguy hiểm hơn là do môi trường sinh thái mất an toàn và cuối cùng là do thiếu chế tài xử lý những vi phạm liên quan đến việc bảo vệ chăm sóc trẻ em. Cũng theo cơ quan này, có rất nhiều biện pháp có thể ngăn ngừa tình trạng chết đuối của các em, trong đó tuyên truyền cho các bậc cha mẹ và khuyên các em tự bảo vệ bản thân vẫn là quan trọng nhất. Một biện pháp khác cũng rất quan trọng là vận động gia đình cho các em học bơi để tự bảo vệ mình.