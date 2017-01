Tập đoàn Dệt may thưởng tết từ 2- 3 tháng lương

Theo ông Trường thu nhập bình quân của người lao động trong tập đoàn bình quân 6,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2015. Số lao động trong toàn tập đoàn khoảng 82.600 người, tương đương năm 2015.





Ông Trường đánh giá, năm 2016, là năm khá chật vật đối với ngành dệt may, do tình hình thế giới có nhiều biến động, nằm ngoài dự báo kinh tế do các chính sách từ các thị trường lớn truyền thống như: Mỹ, Anh và châu Âu.

Ngoài ra, do tình hình biến động nên sáu tháng cuối năm bảy nước (Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Myanmar...) có thế mạnh về dệt may của thế giới đã gia tăng sự bảo hộ thị trường nội địa bằng các chính sách thuế để bù đắp cho hoạt động xuất khẩu bị sụt giảm.

Ngược lại, thị trường nội địa tại Việt Nam có quy mô khoảng 4,5 tỉ USD nên việc phát triển thị trường nội địa chậm hơn, không tạo ra thế cân bằng như các nước có thị trường nội địa các nước có quy mô lớn.

Ông Trường cho rằng, với tình hình khó khăn chung, tuy nhiên ngành dệt may Việt Nam vẫn cố gắng đạt mức tăng trưởng 5,7%, kinh ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 28,3 tỉ USD, kết quả này không đạt như kỳ vọng của toàn ngành.

"Do có nhiều tác động từ tình hình địa kinh tế- chính trị, dự báo trong năm 2017, tình hình phát triển của ngành dệt may chưa có gì tươi sáng. Theo đó, ngành dệt may thực hiện hàng loạt các biện pháp để giữ vững thị trường đô thị, liên kết các chuỗi cửa hàng trên toàn quốc để phân phối hàng, giảm chi phí thuê mặt bằng và nhân công...", ôngTrường nói.