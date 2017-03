Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị kiện

Theo đơn kiện, EVN đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My. Trong quá trình thi công và tích nước phát điện đã làm ngập toàn bộ đất đai, nhà cửa và các công trình khác của 18 hộ dân xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My hơn nửa tháng nay, gây nguy hại đến tính mạng con người, thiệt hại đến tài sản của người dân.





Toàn bộ 18 ngôi nhà của 18 hộ dân xã Trà Dơn bị Thủy điện Sông Tranh 2 nhấn chìm



Ông Phan Văn Bửu (trú thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My) cho biết, người dân kiên quyết không di dời ra khỏi lòng hồ và quyết bám trụ để bảo vệ tài sản.Hiện nay, mặc dù nước lòng hồ đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đất đai, tài sản của 18 hộ dân sâu hơn 15m nhưng chủ đầu tư và huyện cứ khăng khăng bảo do thiên tai.Toàn bộ 18 ngôi nhà của người dân, trong đó có những ngôi nhà xây bằng xi măng bị chìm sâu dưới nước, còn nhà làm bằng gỗ thì trôi lửng lờ giữa dòng sông. Hiện người dân đang thuê nhà ở tạm trên tuyến đường ĐT 616.Ông Lê Ngọc Kích, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, người dân có quyền khởi kiện ra toà dân sự khi họ cho rằng quyền lợi của họ chưa thoả đáng. Việc còn lại là chờ sự phán quyết của toà án sau khi thụ lý.Trước đó, ngày 5-10, không chấp nhận phương án đền bù dự án xây dựng nhà máy Thuỷ điện Sông Tranh 2, 18 hộ dân này cũng đã gửi đơn đến TAND huyện Nam Trà My kiện UBND huyện này ra toà.Theo Th. Phương (NLĐO)