Tàu cá 'ngoan cố' không chịu rời vùng nguy hiểm

Tàu cá mang số hiệu BĐ - 96972 TS có công suất 500 CV do ông Võ Thanh Đô (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn Bình Định) làm thuyền trưởng cùng bảy ngư dân trên tàu đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 12005’ vĩ độ Bắc - 112005’ kinh độ Đông (khu vực nằm giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa). Mặc dù tàu đã nhận được thông tin về diễn biến của cơn bão số 5 nhưng không chịu di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm với lý do tại khu vực đang hoạt động sóng, gió không lớn, nhiều cá. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà, vận động, yêu cầu gia đình chủ tàu liên lạc và gọi tàu di chuyển ngay ra khỏi vùng nguy hiểm. Gia đình chủ tàu đã viết cam kết sẽ liên lạc, kêu gọi tàu di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày tàu cá BĐ 96972TS đã tắt radio, hiện chưa liên lạc được.

Tàu cá của Bình Định hoạt động trên biển ở khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên cũng phát cảnh báo, do ảnh hưởng mưa của không khí lạnh, sau kết hợp hoàn lưu cơn bão số 5, từ hôm nay (11-12) mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận sẽ lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên có khả năng ở mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Bình Định, Khánh Hòa ở mức báo động 2 đến báo động 3.