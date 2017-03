Tàu chở gạo bị bắt ở Philippines: Lô hàng làm đúng thủ tục hải quan

Ngày 5/2, tàu An Biên 89 ALC1 đã nhận 3.800 tấn gạo từ cảng Mỹ Thới (An Giang) đi cảng Sulu (Philippines). Tuy nhiên, ngày 23/2, khi tàu đang dỡ hàng cho 3 tàu khác tại vùng biển Sulu thì bị lực lượng hải quân Philippines bắt giữ vì nghi vấn có liên quan đến việc buôn lậu gạo.

Cũng theo ông Bình, tàu An Biên 89 ALC1 thực hiện chuyên chở và trả hàng đúng địa điểm theo thỏa thuận với khách hàng. Sau khi nhận thông tin tàu An Biên 89 ALC1 và 16 thuyền viên bị bắt giữ phục vụ điều tra của phía Philippines, Cty Bình Minh đã có văn bản gửi khách hàng (chủ hàng) đề nghị chứng minh tính hợp pháp của lô hàng cho cơ quan chức năng nước sở tại.

Đại diện Cty Bình Minh cho biết đây là lần đầu tiên tàu An Biên 89 ALC1 thực hiện hợp đồng chuyên chở cho khách hàng Philippines này. Theo đó, tàu An Biên 89 ALC1 chỉ có trách nhiệm vận tải theo đúng tải trọng và các quy định về hàng hải quốc tế. Tính pháp lý của hàng hóa là việc của cơ quan chức năng.

Ông Đỗ Ngọc Bình khẳng định tàu An Biên 89 ALC1 sau khi nhận hàng đã làm đầy đủ thủ tục theo quy định, hàng hóa đã được hải quan thông quan. Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới (An Giang) cũng xác nhận lô hàng 3.800 tấn gạo được tàu An Biên 89 ALC1 chở làm thủ tục hải quan và được thông quan theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam. “Sau khi lô hàng làm thủ tục hải quan đúng quy định thì cảng vụ mới làm thủ tục để cho tàu rời cảng”-một cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Thới cho biết.

“Doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng của Việt Nam vào cuộc tìm hiểu, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 16 thuyền viên và con tàu mà đơn vị này đang quản lý, khai thác”, ông Bình nói.

Tàu An Biên 89 ALC1 có chiều dài hơn 84m, rộng hơn 13m, trọng tải 3.960 tấn, được đóng mới và đưa vào hoạt động từ năm 2007.





