Tàu chở khách Lý Sơn mắc cạn, khách kêu cứu

Khi vụ việc xảy ra, hàng trăm hành khách đi trên tàu đã la ó, kêu cứu.

Ông Dương Quyển - thuyền trưởng tàu - cho biết đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng do nước cạn nên đã liên hệ Sở GTVT và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đề nghị điều tàu ra ứng cứu. Ngay sau đó, 2 tàu khách cao tốc An Vĩnh 02 và tàu An Hải đã được điều động cấp tốc đưa toàn bộ khách trên tàu khách An Vĩnh 01 vào bờ.

Bà Phạm Thị Hương, phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, toàn bộ hành khách trên tàu khách bị nạn đều được chuyển sang tàu khác đưa vào bờ an toàn. Tàu An Vĩnh 01 là tàu chở được 296 hành khách.

Theo bà Hương, nguyên nhân tàu tông vào bãi đá cạn là do sương mù xuất hiện dày đặc nên lái tàu không quan sát được. Hiện tàu khách cao tốc bị hư hỏng, hành khách trên tàu cho biết tàu bị thủng lỗ và nước đã tràn vào tàu.

Hợp tác xã Vận tải Lý Sơn đang huy động thêm tàu và lực lượng khắc phục sự cố.

Theo VĂN MỊNH - VÕ MINH (TTO)