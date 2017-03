Tàu chở quặng đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 9 ngư dân bị nạn

Chiều ngày 25/1/2013, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (thuộc BĐBP Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng để xác minh, điều tra vụ đâm chìm tàu của ngư dân gây thiệt hại nặng rồi bỏ chạy của một tàu chở quặng.



ĐBP Quỳnh Thuận cho biết, trước đó vào ngày 17/1, tàu đánh cá mang số hiệu NA: 93193 - TS của anh Ngô Quangg Xuân (trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng 9 thuyền viên đang đánh bắt cá ở tọa độ19011’’70’ N - 106034’’10’ E thì bị tàu vận tải vỏ sắt số hiệu HP 168 (chở quặng) thuộc Công ty vận tải Biển Đông (Hải Phòng) đâm vào.

Cú đâm bất ngờ khiến tàu đánh cá của anh Xuân chìm. Biết tàu cá bị chìm, các ngư dân đang gặp nguy hiểm nhưng tàu chở quặng không dừng lại ứng cứu mà đã bỏ chạy. Trong lúc lâm nguy, các thuyền viên trên tàu cá may mắn được các tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa gần đó cứu vớt. 5 ngư dân Nghệ An được đưa vào bờ an toàn. 4 thuyền viên khác theo tàu đánh cá Thanh Hóa đuổi theo tàu HP 168 yêu cầu dừng lại làm rõ vụ việc.

Sau khi đuổi kịp tàu HP 168, 4 thuyền viên trên con tàu bị đắm đã nhảy qua tàu gây tai nạn theo về Hải Phòng để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, con tàu HP 168 đã không về Hải Phòng mà chạy tới cảng Đông Phong (Trung Quốc) để bốc dỡ hàng và đến nay vẫn chưa về cảng Hải Phòng.

Chủ tàu NA: 93193-TS cho biết, sau khi bị tàu chở quặng HP 168 đâm chìm, toàn bộ số tài sản trị giá 1,2 tỷ đồng đã nằm lại dưới biển, không thể trục vớt.

Để nắm rõ hơn về vụ việc trên, chiều tối ngày 25/1, PV đã liên lạc qua các số điện thoại bàn của Công ty vận tải Biển Đông nhưng không có ai cầm máy.

Hiện ĐBP Quỳnh Thuận đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Nguyễn Duy - Lê Thạch (Dân trí)