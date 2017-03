Tàu đánh cá vừa hạ thủy bốc cháy dữ dội

Người dân thôn Quyết Tiến, xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, khoảng 18 giờ 30 phút chiều tối ngày 25/10, tàu đánh cá của anh Hoàng Văn Chanh (chủ tàu, trú ở thôn Quyết Tiến, xã Quỳnh Phương) tiến hành hạ thủy tại bến Lạch Cờn để ra khơi sau mấy tháng tu sửa.

Người dân địa phương có mặt để cứu nhưng đã bất lực.

Tuy nhiên, khi hạ thủy, lửa bất ngờ bốc lên từ con tàu. Một chiếc tàu hút cát cạnh đó đã dùng vòi rồng hút nước chữa cháy. Nhưng do ngọn lửa cháy quá lớn nên toàn bộ khoang máy đã bị cháy thành than, máy móc bị hư hại... Theo gia chủ, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Rất may vụ cháy không có ai bị thương.

Còn theo người dân địa phương, sau khi hạ thủy gia chủ có làm lễ thắp hương cúng viếng để cầu bằng an trước lúc ra khơi. Và người dân nghi ngờ rằng có thể khi thắp hương những tàn lửa đã gây ra vụ cháy đáng tiếc này?. Trong khi xảy ra cháy, trên boong tàu có hai bình gas, một trong hai bình đã phát nổ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xã Quỳnh Phương điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Duy - Xuân Chiến (Dân trí)